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Известия.ru

«Заливаем новые ключи, чтобы противник не смог взломать связь»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как готовят к вылету дроны в зоне специальной военной операции

Современные боевые действия уже невозможно представить без беспилотной авиации всех классов, от малых FPV-дронов до больших разведчиков самолетного типа. Массовое применение подобной техники требует не только наличия расчетов, но и соответствующих возможностей управления, материального обеспечения и подготовки личного состава. Корреспондент «Известий» побывал в подразделении БПЛА Центрального военного округа в зоне СВО, увидел, как готовят к вылету разведывательную машину, работу пункта управления, а также мастерскую и центр подготовки операторов БПЛА.

На все крылья мастера

— Прямо сейчас готовим борт к ночному полету, проверяем сервоприводы, парашют, заливаем новые ключи шифрования, чтобы противник не смог взломать связь и увидеть точку нашего пункта управления. Также при необходимости делаем мелкий ремонт, — рассказывает оператор комплекса «Суперкам» с позывным Юрист.

По его словам, летательный аппарат хорошо защищен от воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника. А с войсковым ПВО врага за время действий он даже не сталкивался: беспилотники такого класса — очень тяжелая цель для средств огневого поражения.

Юрист готовит большой БПЛА самолетного типа к ночному полету, пока в воздухе дежурит аналогичная машина другого расчета. Меняя аппараты, ведущие наблюдение, можно обеспечить практически круглосуточную работу, соответственно и трансляцию картины линии боевого соприкосновения в штабы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

На пункте управления несколько компьютеров и большой экран, на котором дежурная смена в режиме онлайн наблюдает то, что видят операторы различных БПЛА сразу нескольких взаимодействующих подразделений.

— Здесь постоянно находится дежурная смена, которая круглосуточно наблюдает за работой, поддерживает связь со всеми группами, находящимися в работе, и осуществляет анализ, сбор и обработку информации, — рассказывает нам командир подразделения БПЛА ЦВО Сокол.

На большом экране в высоком качестве транслируется то, что видят вдоль линии фронта все аппараты, находящиеся в воздухе: от небольших квадрокоптеров до дежурящих часами «птиц». Аналогичные возможности у штабов, ведущих управление боем, артиллерийских и разведывательных подразделений. Они одновременно получают трансляцию и могут оперативно принимать решения.

Также на месте организованы постоянный ремонт, восстановление и модернизация беспилотников. В мастерских в работе большое количество поврежденных коптеров, включая и трофейные аппараты. Их восстановят и снова будут применять. Мастерские разделены на технологические участки, как это принято на производстве. Военнослужащий с позывным Механик показывает на компьютере модели различных деталей, которые он готовит для печати на 3D-принтере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

На полке над рабочим столом образцы различных систем сброса, которые проходят тестирование, и боеприпасов. Рядом другой боец занимается проверкой электроники у поврежденных коммерческих дронов. В соседнем помещении скоростные 3D-принтеры массово печатают отработанные серийные детали и новые модели для испытаний. Еще в одной комнате идет сборка серийных изделий.

— У меня два образования, я инженер-механик и горный инженер, также работал на производстве и занимался разработкой, — рассказывает Механик.

Он — мобилизованный и уже проявил себя в ходе боевых действий. Поэтому сегодня в технической работе использует и собственный боевой опыт, и инженерные знания.

Массовость применения всех видов БПЛА, и в первую очередь FPV-камикадзе, требует постоянно увеличивать количество хорошо подготовленного личного состава. Для этого в группировке ЦВО организован учебный центр, в который мы также отправляемся. В классе по обучению пилотов FPV идут тренировки на виртуальных тренажерах. В этом виде техники важны навыки, поскольку пилотирование осуществляется вручную, почти без помощи автоматики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru


Тяжело в учении

В другом кабинете проходят занятия по применению квадрокоптеров-разведчиков. Большое внимание уделяется безопасности при использовании коммерческих моделей и программного обеспечения.

— В этом классе широкий выбор техники, который позволяет изучить всё, что необходимо для разведки, корректировки, а также для ударных взводов БПЛА и совместной работы с FPV-расчетами, — объясняет инструктор центра ЦВО по подготовке операторов БПЛА с позывным Падре.

Обучение проходят и те, кто только осваивает специальности, связанные с БПЛА, и уже опытные военнослужащие в ходе переподготовки. Перед обучением личный состав проходит отбор: для качественной работы с беспилотниками необходимы и знания естественных наук, и тактическая грамотность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Но даже самые реалистичные программы не могут заменить опыт реальных полетов. Поэтому в центре есть подготовленная трасса для дронов, с различными препятствиями, которые преодолевают пилоты FPV. Также с помощью учебных боеприпасов отрабатывается сброс с воздуха. Операторы БПЛА привыкают к работе в условиях ветра и меняющейся погоды и получают опыт реальных полетов кроме сотен часов на симуляторах и теоретических занятий.

Постепенно наши войска получают качественное преимущество над противником в сфере современных вооружений. И сегодня важно обеспечить и количественное превосходство, для чего необходимы не только производство и закупка самой техники, но и подобное налаживание массового обучения, ремонта и обслуживания, а также постоянные модернизации имеющихся устройств.


Дмитрий Астрахань

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