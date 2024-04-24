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Западные политики продолжают поднимать градус напряжённости в отношениях с Россией, и особенно этим отличаются власти Польши и прибалтийских республик.

По словам польского президента Анджея Дуды, Россия наращивает своё военное присутствие в Калининградской области. Общаясь с журналистами, он обвинил российские власти во «враждебной и агрессивной политике».

Дуда выразил возмущение якобы продолжающейся милитаризацией Калининградской области, которая, к слову сказать, является частью России, где она может делать что считает нужным.

Помимо прочего, президент Польши предположил, что на территории этого самого западного российского региона размещены и ракеты с ядерными боеголовками.

Стоит напомнить, что Дуда ранее сам говорил, что Варшава рассматривает возможность размещения американского ядерного оружия на своей территории и обсуждает этот вопрос с Вашингтоном. Однако слова президента под сомнения поставил премьер-министр Дональд Туск, заявивший, что подобные инициативы будут тщательно готовиться людьми, которые несут за это ответственность.

В Москве высказывания, звучащие из Варшавы, назвали очередной провокацией и отметили, что ВС России смогут при необходимости обеспечить безопасность страны.