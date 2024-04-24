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ЦАМТО

Боррель: поставки боеприпасов Украине по чешской инициативе начнутся в конце мая

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

ЦАМТО, 23 апреля. Ряд стран ЕС на встрече глав МИД и минобороны стран европейского сообщества в Люксембурге выразили готовность поставить системы ПВО и боеприпасы к ним Украине в ближайшее время.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"…Я рад, что ряд стран выразили намерение в срочном порядке поставить системы ПВО и боеприпасы к ним Украине", – сказал он.

Ж.Боррель также добавил, что первые поставки Киеву боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, начнутся в конце мая - начале июня.

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Страны
Люксембург
Украина
Проекты
Евросоюз
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