Reuters: конгрессмены США одобрили помощь Украине слишком поздно для Киева

Согласованная помощь поступит гораздо позже, чем надеялась Украина, пишет агентство

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительного финансирования для Украины слишком поздно для Киева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.

По их словам, нет никаких гарантий, что после одобрения инициативы украинские военные получат еще какую-либо помощь, а уже согласованная "поступит гораздо позже, чем надеялась Украина", которая испытывает нехватку боеприпасов.

Как отмечает агентство, после 2024 года Киев ждет неопределенность на фоне возможного переизбрания на высший государственный пост экс-президента США республиканца Дональда Трампа, скептически настроенного к оказанию дальнейшей помощи Украине.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.