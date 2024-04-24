Войти
ТАСС

Reuters: конгрессмены США одобрили помощь Украине слишком поздно для Киева

320
0
0
Конгресс США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo / J. Scott Applewhite

Согласованная помощь поступит гораздо позже, чем надеялась Украина, пишет агентство

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительного финансирования для Украины слишком поздно для Киева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.

По их словам, нет никаких гарантий, что после одобрения инициативы украинские военные получат еще какую-либо помощь, а уже согласованная "поступит гораздо позже, чем надеялась Украина", которая испытывает нехватку боеприпасов.

Как отмечает агентство, после 2024 года Киев ждет неопределенность на фоне возможного переизбрания на высший государственный пост экс-президента США республиканца Дональда Трампа, скептически настроенного к оказанию дальнейшей помощи Украине.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
22.02.2022
Foreign Affairs: победа России на Украине – это не научная фантастика
15.04.2021
О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина
22.01.2021
Азиатские тигры Джо Байдена
26.10.2020
«Против России и Китая»: что США требуют от всех союзников
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
25.10.2018
Победителей не будет
18.12.2017
Названы очаги Третьей мировой войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 12:01
  • 1008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей
  • 24.04 10:51
  • 1
Глава НАСА обвинил Китай в скрытной милитаризации космоса под прикрытием гражданских программ
  • 24.04 09:32
  • 1
Интервью. Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет «Ангара»
  • 24.04 09:30
  • 2
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 24.04 08:44
  • 7
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 24.04 08:39
  • 5
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 24.04 05:48
  • 1
Подоляк считает, что третья мировая война уже началась
  • 24.04 05:24
  • 209
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.04 01:47
  • 1
Автономный подводный аппарат «Акула-призрак» для ВМС Австралии
  • 23.04 20:46
  • 0
Professional Truck Driving School In Fontana, CA
  • 23.04 19:11
  • 1
Применение аэрозольной завесы российской армией обеспечило результативное продвижение в Белогоровке