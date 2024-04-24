Автономный подводный аппарат «Акула-призрак» для ВМС Австралии.

Американская компания Anduril Industries представила прототип своего сверхбольшого автономного подводного аппарата «Гост Шарк» (Ghost Shark, или «Акула-призрак»), разрабатываемого для ВМС Австралии. Производитель описывает «Гост Шарк» как «модульное многоцелевое устройство, способное гибко реагировать на требования миссии австралийских сил обороны», хотя на данный момент остается неопределенным, какие именно миссии может выполнять серийная версия этого подводного дрона.

Компания Anduril — совместно с Королевским военно-морским флотом Австралии (RAN), Ускорителем передовых стратегических возможностей (Advanced Strategic Capabilities Accelerator, ASCA) и Группой оборонной науки и технологий (Defense Science and Technology Group, DSTG) — 17 апреля 2024 года опубликовала фотографии первого прототипа Ghost Shark и объявила, что программа выполняется с опережением графика и в рамках бюджета. Ранее ожидалось, что первый прототип появится где-то до конца 2025 года.

Автономный подводный аппарат Ghost Shark

Компания спроектировала прототип в рамках контракта на совместную разработку стоимостью 140 млн. долл. США с участием Anduril, RAN и DSTG. Контракт предусматривает завершение строительства трех прототипов в течение трех лет. В конечном счете, Anduril планирует запустить серийное производство изделия первоначально для ВМС Австралии, а затем и на экспорт.

Прототип Dive-LD от Anduril

С точки зрения внешнего вида «Гост Шарк» значительно отличается от предыдущего изделия Anduril под названием Dive-LD от (где LD означает «большое водоизмещение»), автономного подводного аппарата (АПА), который служил испытательным стендом для программы.

Автономный подводный аппарат Orca от Boeing

Помимо того, что «Гост Шарк» значительно крупнее Dive-LD, по внешнему виду она имеет гораздо больше общего с другим сверхбольшим АПА «Орка» (Orca, она же «Касатка») от Boeing, первый прототип которого ВМС США получили для испытаний в декабре 2023 года. ВМС США надеются использовать «Орка» первоначально в качестве тральщика, прежде чем потенциально позже расширить его миссию до подводного наблюдения и/или радиоэлектронной борьбы.

Однако, согласно Управлению государственной отчетности, по состоянию на конец 2022 года, в отличие от программы «Гост Шарк», программа «Орка» превысила бюджет на 242 млн. долл. и была отложена на три года.

Вместе с тем, в отличие от «Касатки», в настоящее время для «Акулы-призрака» спецификации отсутствуют, поэтому прямое сравнение между ними невозможно. Но заявляется, что роли «Акулы» гораздо шире и амбициознее. Одним из примечательных отличительных признаков австралийского изделия Anduril является небольшой стреловидный парус, функция которого не совсем ясна. Выдвижные мачты на автономных подводных аппаратах обычно используются для датчиков, аппаратуры связи и поддержки движения.

Когда в декабре 2022 года был представлен испытательный стенд Dive-LD, контр-адмирал Дж. Питер Куинн объяснил, что аппарат будет использоваться для экспериментов, тестирования и валидации потенциальных возможностей, чтобы лучше определить задачи «Гост Шарк».

По мнению специалистов, наиболее вероятной ролью «Гост Шарк» станет разведка, прежде всего радиотехническая. Еще одна роль, которую рассматривают эксперты – это роль «материнского корабля» для других необитаемых аппаратов. Варианты включают в себя автономные подводные аппараты меньшего размера, а также БПЛА, которые могут создавать кинетические эффекты, а также потенциально быть оснащены рядом других полезных устройств, включая различные датчики и средства РЭБ. Согласно официальным заявлениям, сочетание открытой архитектуры и модульности должно гарантировать возможность оснащения «Гост Шарк» широким спектром датчиков и, вероятно, также боеприпасов, хотя, опять же, эти детали все еще прорабатываются.

Вопреки отсутствию ясности относительно конкретных способов использования «Гост Шарк», точно известно, что «Акула» будет в значительной степени полагаться на искусственный интеллект (ИИ), чтобы гарантировать автономное выполнение своих миссий. Это особенно важно, когда речь идет о длительных подводных операциях с ограниченными возможностями подключения, особенно в условиях повышенной угрозы. Это также область, в которой специализируется Anduril, уделяя особое внимание ИИ и боевому управлению в целом, и тому, как их можно использовать в различных видах необитаемых систем.

Хотя подробностей о степени автономности, которой будет обладать «Гост Шарк», также мало, этот фокус также указывает на более широкий интерес производителя к ИИ как будущему мультипликатору сил, особенно в беспилотной сфере.

Как только различные датчики миссии, потенциальное оружие и обещанная технология ИИ будут объединены в «Гост Шарк», ожидается, что она станет ценным дополнением к экипажному подводному флоту ВМС Австралии, который также готовится к серьезной перестройке с прибытием в страну первых атомных подводных лодок (ПЛ). В этом сценарии сверхбольшой автономный подводный аппарат (XL-AUV) должен сосредоточиться на так называемых «скучных, грязных и опасных миссиях», что позволит новым ПЛ SSN-AUKUS сосредоточиться на более сложных операциях.

Необитаемый подводный аппарат HSU-001 НОАК

Согласно публикациям, пересмотр подводных возможностей австралийских ВМС в значительной степени обусловлен быстрым развитием подводных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также «растущей конфронтационной позицией Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В нынешнем виде подводный флот НОАК насчитывает не менее 60 ПЛ. При этом, производство различных конструкций продолжается быстрыми темпами. Помимо многочисленных передовых ударных АПЛ, АПЛ с баллистическими ракетами и ПЛ обычных конструкций, Китай также работает над собственными необитаемыми изделиями.

В этой связи считается, что многоцелевой XL-AUV с длительным сроком службы имел бы очень много преимуществ для ВМС Австралии при таком оперативном сценарии. В настоящее время работа над «Гост Шарк» находится в стадии разработки, особенно в том, что касается способов ее использования. Но появление первого прототипа в столь сжатые сроки, безусловно, волнует и указывает на быстро меняющийся облик подводной войны, где важность необитаемых средств будет только расти.

По материалам ресурса twz.com