Риттер счел успешной адаптацию армии России к новому вооружению ВСУ

Бывший разведчик США и инспектор ООН уверен, что "не существует волшебного оружия или серии оружия, которое могло бы изменить" ситуацию для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS не изменит положение Киева на поле боя. Такое мнение выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире YouTube-подкаста Judging Freedom.

"Русские только и делают, что адаптируются, эти [поставки оружия] не меняют результат. Например, когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их просто уничтожают <...>. Дайте украинцам ATACMS - это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", - сказал он в видео, опубликованном в понедельник. Оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США ранее уже поставлялись Киеву, в Минобороны РФ неоднократно сообщали об их сбитии авиацией и средствами противовоздушной обороны РФ.

Риттер добавил, что "не существует волшебного оружия или серии оружия, которое могло бы изменить" ситуацию для ВСУ. По его словам, Россия сохраняет превосходство по вооружениям и численности. "Украина растеряла все это (огневую мощь, опыт, военных - прим. ТАСС)", - отметил Риттер, указав, что украинцы приближаются к краху.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева. Издание пришло к такому выводу после анализа тяжелого положения Украины на поле боя и прогресса, которого достигли российские военные за последние месяцы.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы во вторник, 23 апреля. Президент США Джо Байден в сегодняшнем телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву. При этом в Пентагоне заявили, что у ведомства нет точных сроков доставки Украине вооружения.

Ранее в МИД РФ отметили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.