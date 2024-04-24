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ТАСС

"Алмаз-Антей" сообщил, что продолжит унифицировать системы ПВО под разные ракеты

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Работа предприятия Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"
Работа предприятия Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Первый заместитель генконструктора концерна Сергей Друзин отметил, что поражать цель на дальности 15 км ракетой, которая летает на 300 км, "неумно"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" продолжит реализовывать принцип применения ракет разных типов в одном зенитном ракетном комплексе. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора "Алмаз-Антея" Сергей Друзин.

"Особенность сегодняшней техники - это когда используются ракеты нескольких типов в одном комплексе. То есть если мне нужно поразить цель на дальности 15 км, [то] стрелять по ней ракетой, которая летает на 300 км, ну, по меньшей мере неумно, - сказал он. - Поэтому в одном комплексе нужно иметь несколько типов ракет. Сегодня, в общем-то, мы это реализуем".

Как пояснил в беседе с ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, возможность применения разных типов ракет появилась уже в первых семействах зенитных комплексов большой дальности. Так, С-300В, С-300В4, а также "Антей-2500" уже могли применять различные типы ракет.

"Это направление, на мой взгляд, будет развиваться и в системах малой и средней дальности, - предположил эксперт. - Мы уже слышали информацию от представителей того же завода "Купол", который производит "Торы", что будет производиться более компактная, более дешевая ракета, которая будет позволять пусковой установке использовать несколько ракет. Например, для поражения дронов".

Концерн противовоздушной обороны "Алмаз-Антей" был образован 22 года назад указом президента России от 23 апреля 2002 года. В него вошли организации, занимающиеся разработкой и производством зенитных ракетных комплексов, средств радиолокационной разведки и систем управления. В 2015 году "Алмаз-Антей" стал концерном воздушно-космической обороны.

Полный текст статьи будет опубликован в 08:00 мск. 

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Алмаз-Антей
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