Танк и сделали: как в руках российских бойцов оказался Leopard 2A6

Российские военнослужащие смогли захватить и эвакуировать в тыл танк Leopard 2A6. Это произошло в районе Бердычей на авдеевском направлении. Украинский экипаж подорвался на противотанковой мине и покинул машину. Насколько важен этот трофей и какова окажется судьба подбитой машины — в материале «Известий».

Российские военнослужащие смогли захватить и эвакуировать в тыл танк Leopard 2A6. Это произошло в районе Бердычей на авдеевском направлении. Украинский экипаж подорвался на противотанковой мине и покинул машину. Насколько важен этот трофей и какова окажется судьба подбитой машины — в материале «Известий».

Подорвался на мине

— Силами и средствами технической разведки был выполнен поиск и обнаружение данного объекта, — рассказал командир бронетанкового ремонтного взвода с позывным Перо. — Проведена инженерная подготовка для эвакуации — во избежание каких-то детонаций, заминирования.

После того как машина подорвалась на противотанковой мине, ее атаковал наш FPV-дрон. Он залетел прямо в люк.

По словам военнослужащих ремонтного взвода, главная проблема «Леопарда» — то, что он весит более 60 т и для чернозема Донбасса вообще не приспособлен.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

— При каком-то малейшем изменении погоды, из-за того что гусеничная лента имеет определенную конструкцию, на нем вероятны сползания танка при угловых преодолениях препятствий, — пояснил Перо.

В захваченной машине оказался полный боекомплект. На одном из снарядов есть надпись на украинском — за Мариуполь.

Первые кадры, подтверждающие захват танка Leopard 2A6 российскими военными, были опубликованы 21 апреля. На них видно, что машина эвакуируется из района боевых действий. Она не выглядит поврежденный, хотя траки на ней отсутствуют.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве и ОПК, машина будет направлена на изучение в один из военных НИИ, после чего займет свое место в экспозиции музея парка «Патриот». Сейчас там организована выставка, посвященная специальной военной операции, на которой представлены трофейное вооружение и военная техника, в том числе поставляемые странами НАТО и их сателлитами.

«Горят как спички»

ВСУ применяют различные модификации танков Leopard 1 и 2. В начале марта 2023 года европейские союзники отправили на Украину первую партию Leopard 2. Киев получил более 40 машин. 18 из них передала Германия, 14 — Польша, 8 — Норвегия и 3 — Португалия.

Уже в июне стали появляться сообщения об уничтожении «Леопардов» на ореховском и запорожском направлениях. В ходе украинского контрнаступления летом более 20 танков было подбито, семь из них потеряно только в Работино.

Одна из последних модификаций основного танка — Leopard 2А6. Имеет массу 62 т. Мощность двигателя 1500 л.с. Машина получила дополнительное бронирование в лобовой и боковых проекциях, стабилизатор вооружения, тепловизор. Танк вооружен 120-мм орудием и двумя 7,62-мм пулеметами. Максимальная скорость — 72 км/ч, запас хода по шоссе 500 км. Экипаж — четыре человека.

Модель 2A6 впервые уничтожена в октябре 2023 года на авдеевском направлении бойцами 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Танк принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ «Магура».

В сентябре прошлого года Германия вместе с Данией передали Украине партию из 25 танков Leopard 1A5. Первая такая машина была подбита на купянском направлении уже через несколько недель военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Всего украинские военные получили около 230 танков Leopard. Большая их часть понесла серьезный урон в боях, при этом более четверти уничтожены полностью. Поражение танков происходило с помощью различного вооружения: мин, переносных противотанковых комплексов «Корнет» и «Фагот», гаубиц Д-30, «Ланцетов», FPV-дронов и даже из РСЗО «Град».

30 марта командир взвода беспилотных летательных аппаратов подразделения Южной группировки войск с позывным Батайск рассказал, что российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении. По его словам, машину российские силы обнаружили во время облета позиций.

— Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали. И так уничтожили, — рассказал Батайск.

По словам командира, его подразделение уже уничтожило не менее двух немецких танков. Западная техника ничем не отличается от любой другой, отметил он.

15 апреля артиллерист Сергей Лазаренко рассказал, что поразил Leopard 2 первым же выстрелом самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

— Разведывательный БПЛА «Орлан» увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием поразили цель с первого же снаряда, сразу положили. Горят как спички, — сказал он.

Лазаренко добавил, что он не смог поверить в то, что подбил именно Leopard, до тех пор, пока ему не показали видео.

Каких-то значимых успехов на фронте в применении танков Leopard за прошедший год замечено не было. 22 апреля газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы, сообщила, что польза от этих машин совершенно никчемная, учитывая российское господство в воздухе.