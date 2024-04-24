Болгарская община Херсонщины написала письмо главе Болгарии из-за поставок снарядов ВСУ

По словам представителя общины Геннадия Недялкова, письма получат руководители партий "Возрождение" и "Есть такие люди", а также Болгарской социалистической партии

ГЕНИЧЕСК, 23 апреля. /ТАСС/. Болгарская община Херсонской области подготовила письмо для президента Болгарии Румена Радева и руководителей нескольких политических партий страны с призывом прекратить поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые используют снаряды для обстрелов левобережья Днепра. Об этом ТАСС сообщил представитель болгарской общины области Геннадий Недялков.

"Нам очень обидно, так как болгарские власти, не соблюдая волю народа, решили все-таки помочь укронацистскому режиму в геноциде всех народов славянских. <...> Ранее мы обращались к президенту и всем политическим силам, которым не безразлична та ситуация, которая происходит сейчас в Херсонской области, а также в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Мы, как и обещали, подготовили письма для отправки как президенту Республики Болгария, так и всем представителям власти, тех политических структур, которые не поддерживают проплаченные действия политических сил республики", - сказал Недялков.

По его словам, письма получат руководители партий "Возрождение" и "Есть такие люди", а также Болгарской социалистической партии. Кроме того, община направила обращения в Красный Крест, ООН, СПЧ ООН и ОБСЕ.

Позицию этнических болгар Херсонской области также поддержал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. "Думаю, что обращения болгар, проживающих в Херсонской области, к президенту и парламентским партиям Болгарии должны быть максимально использованы для того, чтобы остановить поставки оружия, которое убивает мирных жителей. Мы знаем, что это нарушение конвенции ООН, которая запрещает использование такого оружия против мирных людей. <...> Призываю болгар к единству. Русские и болгары - братские народы, мы не можем находиться в военной конфронтации", - заявил он.

Боеприпасы для ВСУ из Болгарии

Ранее представители херсонского подполья - участники организации "Херсонское сопротивление" обнаружили в подконтрольном ВСУ Херсоне ящики от боеприпасов с кодировкой и маркировкой, указывающей на болгарское производство. Факт использования украинскими военными снарядов болгарского производства для обстрелов левобережья Днепра подтвердили руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорь Телегин и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона имени Героя Советского Союза Василия Маргелова Алексей Бурлаков.

В декабре 2023 года комиссия по обороне болгарского парламента одобрила большинством голосов предложение о дополнительной военной помощи Украине. Как сообщало Болгарское телеграфное агентство, ВСУ будут предоставлены неисправные или не нужные болгарской армии переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты.

В сентябре 2023 года парламент Болгарии уже одобрял выделение Украине ракет типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 с дефектами и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56 мм, которые болгарским военным были не нужны.