В России разработали новый тренажер для подготовки экипажей тяжелых огнеметных систем

Тяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Согласно тексту реферата к изобретению, оно состоит из модулей оператора-наводчика, командира и руководителя занятий

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Комплексный тренажер для обучения расчетов тяжелых огнеметных систем запатентовали в России. Как следует из патента на изобретение, опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент), новый тренажер позволяет экипажам отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенным к нахождению в настоящей боевой машине.

"Изобретение относится к учебно-тренировочным средствам для обучения правилам боевой работы и производства стрельбы расчетом тяжелой огнеметной системы в количестве двух человек при имитации различных погодных условий, тренировки с целью поддержания и совершенствования уже приобретенных навыков", - говорится в документе.

Согласно тексту реферата к изобретению, новый тренажер состоит из модулей оператора-наводчика, командира и руководителя занятий.

Отличительной особенностью тренировочной системы является воссоздание условий ведения реальной боевой работы расчета. Отмечается, что это достигается "путем обеспечения воспроизведения аудиовизуальных факторов, аналогичных тем, которые имеют место в процессе управления подразделениями, наличием виртуальных имитаторов радиостанции, виртуального имитатора управления, комплектов внутренней связи и установки штатного оборудования, а именно пульта управления прицельным комплексом и штатными креслами".

Патентообладателем является Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны РФ.