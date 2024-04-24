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ТАСС

Мадуро раскритиковал военную помощь США Украине, Израилю и Тайваню

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Венесуэлы назвал аморальным выделение "$95 млрд на смерть, войну и геноцид"

КАРАКАС, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике выделение США военной помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню.

"США выделяют $95 млрд для войны, потому что война - это большой бизнес для империи", - заявил в понедельник президент в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Президент указал, что многомиллиардные средства выделены "для смерти, для уничтожения палестинского народа, для того, чтобы продолжать войну против России и открыть новый фронт войны в Тайване против Китая". Мадуро отметил, что "21 из 50 штатов в США производит вооружение и эти $95 млрд не предназначены для народа Украина или для того, чтобы положить конец геноциду против палестинского народа, ни для развития; они предназначены для военной промышленности США".

Президент напомнил, что "империализм США и страны Запада" содействовали возникновению фашизма, нападению нацистской Германии на Советский Союз. "Через сто лет империализм и Запад действуют таким же образом, <...> фашизм и неонацизм возрождается", - указал президент. "Аморально выделять $95 млрд на смерть, войну и геноцид", - подчеркнул венесуэльский лидер.

20 апреля Палата представителей Конгресса одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая. Законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начинается 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов. 

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Венесуэла
Германия
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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