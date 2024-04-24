В России разработали и применяют в СВО системы для подавления дронов "Орк-2" и "Орк-3"

В числе районов их применения ДНР, ЛНР и Запорожская область, уточнил генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Герань" Олег Жуков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. В России разработаны системы постановки преднамеренных помех для подавления дронов "Орк-2" и "Орк-3", оба комплекса уже применяются в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия (НПП) "Герань" Олег Жуков.

"Система "Орк-2" предназначена для установки на машины, в том числе машины для эвакуации. Комплекс работает в двух основных частотных диапазонах, частоты для подавления беспилотников противника подбираются исходы из данных радиоэлектронной разведки", - рассказал Жуков.

По его словам, комплекс-антидрон "Орк-3" является носимым вариантом. "Изделие применяется для защиты объектов или мест дислокации личного состава. Имеет возможность дистанционного включения и выключения", - уточнил генконструктор НПП "Герань".

"Оба комплекса уже применяются в зоне спецоперации. В числе районов применения Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожье", - добавил Жуков.

Вес "Орк-2" составляет 3 кг, "Орк-3" весит 8 кг. Дальность работы обоих комплексов - от 50 до 400 м (в зависимости от условий).