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ТАСС

Эксперт заявил о критической ситуации в ВСУ

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ВСУ
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ).
Источник изображения: topwar.ru

Украинский эксперт по безопасности Андрей Мельник пояснил, что средний возраст украинского солдата составляет 40 лет, а люди в таком возрасте не могут справиться с постоянными большими нагрузками

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Украине срочно требуется большое количество молодых солдат, ситуация в отношении живой силы в рядах ВСУ критическая. Такое мнение в беседе с норвежским изданием Norsk Rikskringkasting в воскресенье выразил украинский эксперт по безопасности Андрей Мельник.

По его данным, средний возраст украинского солдата сейчас составляет 40 лет. Когда людям в таком возрасте приходится носить снаряжение весом около 16 кг и оружие, они закономерно не справляются с такими нагрузками и часто заболевают, отметил Мельник.

На третий год полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией Киеву так и не удалось укомплектовать армию достаточным количеством молодых призывников, заключил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео "силовой мобилизации" и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они все чаще пытаются пересечь границу вплавь или через горы, также пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных и надевали маскхалаты. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который позволит мобилизовать еще сотни тысяч украинцев. 

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Страны
Россия
Украина
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