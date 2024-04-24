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ТАСС

Кулеба призвал ЕС не расслабляться после решения США о выделении помощи Украине

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Thomas Peter/ Pool Photo via AP

Глава украинского МИД позитивно отреагировал на то, что Палата представителей одобрила законопроект о выделении военной помощи Киеву

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о военной помощи его стране, однако призвал европейцев "не расслабляться".

"Мы все приветствуем решение Палаты представителей. Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться", - сказал Кулеба во время видеозвонка с министрами иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит газета Politico.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

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