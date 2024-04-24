Al Khaleej: нового пакета помощи США Украине недостаточно для победы над Россией

Запад грезит о победе над Россией, потому поддерживает Украине, однако его мечтам не суждено сбыться, пишет Al Khaleej. Да, в Вашингтоне одобрили новый пакет помощи Киеву, однако его недостаточно. Более того, самим украинцам нужно не оружие, а мирные переговоры, отмечает редакция издания.

После нескольких месяцев бурных споров палата представителей США всё же одобрила пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Украине достанется 61 миллиард долларов, Израилю – 26,4 миллиарда, а Тайваню – около восьми миллиардов.

Финансирование Киева стало камнем преткновения между Демократической и Республиканской партиями, в результате чего Соединенные Штаты уже полтора года не предоставляли Украине никаких пакетов помощи.

Пакет помощи был принят 311 голосами членов палаты представителей против 112, что было расценено как успех администрации Байдена в преодолении огромных разногласий. Республиканцы выступали против дополнительной помощи Украине. Киев остро нуждается в ней, чтобы противостоять российским войскам, которые активно продвигаются на разных участках фронта, в то время как ВСУ страдают от нехватки боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и ракет, из-за неспособности европейских стран выполнить взятые на себя обязательства. Это побудило Владимира Зеленского и командиров ВСУ заявить о возможности того, что Россия возьмет под контроль новые территории, если украинцы не получат помощь в ближайшее время.

Но этого пакета помощи, который, как отметил Зеленский, "спасет тысячи и тысячи жизней", недостаточно для Украины. Киев нуждается в постоянной военной поддержке, превышающей эти миллиарды. ВСУ не хватает техники и снарядов, чтобы противостоять более многочисленной и хорошо вооруженной российской армии, добивающейся непрерывных успехов на поле боя.

Дальнейшая военная помощь Киеву лишь продлит боевые действия и страдания украинцев, при этом не приведет к победе над Москвой, о чем мечтает Запад. Если США и НАТО продолжат подливать масла в огонь, то закроют все двери для любых международных усилий по началу переговорного процесса по ситуации на Украине. И более того, это может привести к расширению конфликта, если Североатлантический альянс почувствует, что победа не гарантирована и необходимо его прямое вмешательство.

Новый пакет американской помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на фронте, лишь приведет к гибели еще большего числа украинцев. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню "усугубит мировые кризисные явления". В Кремле назвали одобрение помощи Украине "ожидаемым и предсказуемым". Новый пакет помощи позволит продолжить ожесточенный конфликт, для которого были подготовлены все необходимые инструменты. Помощь Запада не повлияет на ход боевых действий и не пойдет на пользу Украине, а главным выгодоприобретателем по-прежнему останется Вашингтон.

Новый пакет помощи станет временным "спасательным кругом" для ВСУ и не положит конец военным действиям, которые лишили Украину 25% ее территории, превратили её города в руины и привели к гибели сотен тысяч людей.

Украине нужен мир, а не оружие…