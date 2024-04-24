dikGAZETE: американский пакет помощи не принесет Украине никакой пользы

Американский пакет смерти на 61 миллиард долларов – это не помощь для Украины, а способ затянуть разрушительный и смертоносный конфликт, пишет dikGAZETE. Причем потери понесет именно Киев, а не Москва, которая доказала – она способна выстоять перед любыми вызовами.

Эрхан Алтыпармак

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года Россия, можно сказать, подверглась крупной экономической атаке со стороны западных стран. Они предприняли попытки нанести ущерб Москве с помощью таких немыслимых методов, как незаконные санкции, конфискация российских активов и введение потолка цен на нефть.

В то же время Запад оказывал давление на российский народ во многих сферах, от спорта и до искусства. Ограничения на перелеты, уход мировых брендов из России, линчевание каждого россиянина в других странах...

И вот на дворе апрель 2024 года. Москва выстояла перед всем давлением. Отразила все экономические атаки. Перед лицом изоляции российского народа от мира были созданы альтернативные маршруты полетов. Разработаны дополнительные программы для предотвращения проблем с занятостью в стране. Дети и молодежь не лишились доступа к образованию, сфера здравоохранения совершенствовалась, и в итоге Россия на фоне всех нападок западных стран стала только сильнее.

Киевский режим, поддерживаемый Западом, также совершал грязные атаки, такие как теракты на Крымском мосту, атомных электростанциях и социальных объектах на границе с Россией. Тем не менее российский народ никогда не терял морального духа. Каждый русский прекрасно знал, кто стоял за тем или иным нападением, и предпочитал не допустить погружения в хаос. Доверял своему правительству и становился еще преданнее своей стране.

С другой же стороны – Украина. Неудачные попытки наступления, оторванность администрации Владимира Зеленского от своего народа, ее присяга на верность западным странам, давление на украинское мужское население и жесткое обращение с теми, кто пытается избежать призыва в армию, неоднократные издевательства над жителями Донбасса, конфликты внутри киевского правительства, экономические кризисы и социальный хаос.

Хотя подобных проблем великое множество, Зеленский продолжает каждый раз клянчить деньги у всех западных государств, прежде всего у США.

В то время как Россия неоднократно указывала на стол переговоров, Зеленский предпочитал попрошайничать, а не договариваться. Общий объем помощи, предоставленной странами Евросоюза Украине с начала специальной военной операции, составил 143,2 миллиарда долларов. Из них 33 миллиарда пришлось на военную помощь, а остальное – на гуманитарную поддержку и другие пакеты.

США же много раз оказывали поддержку Украине в виде военной и гуманитарной помощи. При этом неизвестно, сколько всего такой помощи было направлено Соединенными Штатами. Но игнорировать то, о чем общественность не знает, все равно нельзя.

Помощь НАТО, G7 и США не только продлила конфликт на Украине, но и привела к еще большим жертвам среди гражданского населения. Киевский режим с использованием всей предоставленной ему помощи атаковал гражданские районы, тогда как полученная финансовая помощь использовалась в некоторых коррупционных схемах, что вызвало недовольство общественности.

Наконец, США согласовали пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов. Из них девять миллиардов будут переданы в виде невоенной помощи. Однако это тоже не решение украинского кризиса, потому что Киев, пытающийся выстоять только за счет внешней поддержки, а не собственного производства, израсходует и эту поддержку.

Зеленский, отказавшийся от демократических выборов под предлогом чрезвычайного положения в стране, вновь попросит у Запада экономическую помощь к следующему году. Это порочный круг. Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте.

Идет третий год конфликта. Как западные страны, так и киевский режим настойчиво игнорируют реальные факты. Русских не пугают экономические атаки, и они не собираются отступать.

Американские чиновники заставляют Киев сражаться до последнего украинца. Россия уже тоже не указывает на стол переговоров. Москва, утратившая доверие перед политической хитростью, впредь даже не допускает вероятности дипломатического урегулирования (здесь автор не прав. Россия всегда выступала за переговоры, при этом подчеркивала – без ее участия они бессмысленны. – Прим.ИноСМИ).

На самом деле новый пакет в размере 61 миллиарда долларов тоже закрывает двери для всех мирных переговоров. Как долго украинцы будут терпеть режим Зеленского – неизвестно, однако новые пакеты помощи могут вызвать новые кризисы и внутри Украины.

Мы не видим прозрачного объяснения того, как будут использоваться выделяемые ресурсы. Украинские элиты стремятся урвать кусок пирога, оказавшегося перед ними. Украинский народ же продолжает нищать, а потери ВСУ – увеличиваться.

Глядя на все это, становится очевидно, что последний пакет помощи США открывает двери для новой проблемы.

Это пакет смерти.

На фронте может погибнуть больше людей, может пострадать больше мирного населения, а на Украине, где система безопасности практически отсутствует, могут даже вспыхнуть внутренние беспорядки.

Поэтому единственное, что всем нужно понять, так это то, что такие пакеты помощи несут не мир, а еще больше смерти.

Если вместо этого Запад заставит Украину вести переговоры с Россией, тогда можно будет говорить о мире.