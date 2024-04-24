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Интерфакс-АВН

Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1

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Voyager-1
Voyager-1.
Источник изображения: wikipedia

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Инженеры лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые с ноября смогли получить данные о состоянии автоматической межпланетной станции Voyager-1, которая перестала посылать на Землю научные данные.

"Впервые с ноября аппарат NASA Voyager-1 начал возвращать информацию о состоянии бортовых инженерных систем, которая может быть использована", - говорится в сообщении лаборатории.

В ноябре прошлого года зонд перестал посылать читабельную информацию о проводимых исследованиях и своем функционировании на орбите. По мнению инженеров, причиной стал выход из строя чипа в одном из трёх бортовых компьютеров - flight data subsystem (FDS), который отвечает за формирование пакетов данных о проводимых исследованиях и состоянии аппарата перед их отправкой на Землю.

Неисправный чип предназначен для сохранения различных данных, в том числе некоторой части кода программного обеспечения бортового компьютера FDS. В результате анализа они пришли к выводу, что чип не может быть возвращен к работе и решили перенести код в другие в места памяти компьютера.

В ближайшие недели инженеры планируют возобновить отправку аппаратом научных данных.

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Россия
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2 комментария
№1
24.04.2024 09:58
Цитата, q
своем функционировании на орбите
Как всегда пишут не задумываясь над смыслом...
+1
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№2
24.04.2024 13:06
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
пишут не задумываясь над смыслом...
- это, к сожалению, уже не удивляет, а вот это:
Цитата, статья
... чип не может быть возвращен к работе и решили перенести код в другие в места памяти компьютера.
- меня не перестаёт удивлять каждый раз. Реконфигурируют "по живому", без доступа к железу, да так что "железяка" продолжает работу...
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