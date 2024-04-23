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Интерфакс-АВН

Пашинян задается вопросом о целесообразности участия Армении в ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Ереван. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет ответа на вопрос, почему республика продолжает оставаться членом ОДКБ.

В интервью британским СМИ Пашинян заявил, что ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах, заявляя, что границы не делимитированы.

"Это означает, что они говорят, что ОДКБ не существует, поскольку не делимитирована, к примеру, граница между Россией и Японией. Если, к примеру, войска какой-либо страны войдут на территорию России, неделимитированные границы, означает ли это, что ОДКБ никак не отреагирует", - сказал Пашинян.

Он отметил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения, остальные страны, могут надеяться.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.

При этом он заявил, что Россия играет существенную и серьезную роль в регионе Южного Кавказа.

Пашинян также отметил, что политику диверсификации в регионе Южного Кавказа начала Россия с 2013 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Фактически политику диверсификации отношений в нашем регионе начала Российская Федерация, и эта политика имеет конкретную дату. Если до 2012-2013 годов политика России заключалась в том, что Армения является союзником РФ на Южном Кавказе, причем в рамках ОДКБ, а Азербайджан является партнером, весь смысл должен был заключаться в том, что Договор о коллективной безопасности конкретно гарантирует безопасность Армении. Но в 2013 году между Россией и Азербайджаном была подписана многомиллиардная оружейная сделка, и это тот момент, когда РФ начала диверсифицировать отношения с Азербайджаном", - сказал Пашинян.

По его словам, в феврале 2022 года Россия и Азербайджан подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в которой говорится о необходимости координации политики, сотрудничестве в сфере безопасности, и "все это происходит на практике", а до подписания этой декларации, как минимум по двум эпизодам ОДКБ не выполнила обязательства перед Арменией.

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Азербайджан
Армения
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Япония
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ОДКБ
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