Глава МИД Испании считает ошибкой сообщать, какая помощь отправляется Киеву

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Хосе Мануэль Альбарес снова не конкретизировал, готов ли Мадрид передать системы противовоздушной обороны Patriot Киеву, однако уточнил, что в ходе заседания глав МИД и Минобороны ЕС вопрос обсуждался

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что не следует сообщать о том, какую помощь королевство планирует направить Украине.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны Евросоюза в Люксембурге дипломат снова не конкретизировал, готов ли Мадрид передать системы противовоздушной обороны Patriot Киеву, однако уточнил, что в ходе заседания вопрос активно обсуждался. "Испания продолжит поддерживать Украину, как и делала, в том, в чем необходимо, - сказал Альбарес. - Мы продолжим это делать в рамках возможного".

Министр отметил, что не конкретизирует, какую помощь может передать Киеву ради интересов Украины. "Это чрезвычайно деликатный вопрос, о котором мне кажется ошибкой сообщать", - пояснил он. "Я не чувствовал никаких порицаний [по вопросам поставок Patriot], даже наоборот", - заверил Альбарес.

Как передавала газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники, Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем ПВО.

В начале апреля журнал The Economist сообщал со ссылкой на источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину. Точное количество не указывалось.