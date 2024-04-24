Вице-канцлер ФРГ выступил за расширение военной промышленности Германии

По словам Роберта Хабека, Берлину следует взять на себя инициативу в предоставлении дальнейшей помощи Киеву

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на фоне одобрения Конгрессом США нового пакета помощи Украине заявил, что Берлину следует взять на себя инициативу в предоставлении дальнейшей помощи Киеву и расширить военную промышленность.

"Мы должны увеличить масштабы военной промышленности в Германии", - сказал Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "По сути, нам придется сделать то же, что мы сделали с энергоснабжением, с производством вооружений", - подчеркнул он. Если Украине нужно оружие и боеприпасы, то Киев, по его мнению, должен их получить. Если страна больше не будет в этом нуждаться, то, как полагает министр, их может использовать Бундесвер. "Поэтому нам нужно быстрее расширяться и производить больше", - подчеркнул Хабек.

В то же время вице-канцлер дал понять, что не разделяет мнение некоторых политиков о том, что Германия делает достаточно в вопросе поддержки Киева и теперь настала очередь других партнеров в Европе.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.