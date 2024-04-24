Войти
ТАСС

Вице-канцлер ФРГ выступил за расширение военной промышленности Германии

325
0
0
Источник изображения: topwar.ru

По словам Роберта Хабека, Берлину следует взять на себя инициативу в предоставлении дальнейшей помощи Киеву

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на фоне одобрения Конгрессом США нового пакета помощи Украине заявил, что Берлину следует взять на себя инициативу в предоставлении дальнейшей помощи Киеву и расширить военную промышленность.

"Мы должны увеличить масштабы военной промышленности в Германии", - сказал Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "По сути, нам придется сделать то же, что мы сделали с энергоснабжением, с производством вооружений", - подчеркнул он. Если Украине нужно оружие и боеприпасы, то Киев, по его мнению, должен их получить. Если страна больше не будет в этом нуждаться, то, как полагает министр, их может использовать Бундесвер. "Поэтому нам нужно быстрее расширяться и производить больше", - подчеркнул Хабек.

В то же время вице-канцлер дал понять, что не разделяет мнение некоторых политиков о том, что Германия делает достаточно в вопросе поддержки Киева и теперь настала очередь других партнеров в Европе.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
18.02.2010
Сотканы из противоречий
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
09.10.2009
ИНТЕРПОЛИТЕХ: инновации и перспективы в сфере безопасности
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
28.04.2008
Европа сама отдала России оружейный рынок Китая
11.12.2007
Привет, оружие! Франция хочет торговать оружием с Китаем, что крайне невыгодно для России
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 12:01
  • 1008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей
  • 24.04 10:51
  • 1
Глава НАСА обвинил Китай в скрытной милитаризации космоса под прикрытием гражданских программ
  • 24.04 09:32
  • 1
Интервью. Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет «Ангара»
  • 24.04 09:30
  • 2
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 24.04 08:44
  • 7
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 24.04 08:39
  • 5
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 24.04 05:48
  • 1
Подоляк считает, что третья мировая война уже началась
  • 24.04 05:24
  • 209
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.04 01:47
  • 1
Автономный подводный аппарат «Акула-призрак» для ВМС Австралии
  • 23.04 20:46
  • 0
Professional Truck Driving School In Fontana, CA
  • 23.04 19:11
  • 1
Применение аэрозольной завесы российской армией обеспечило результативное продвижение в Белогоровке