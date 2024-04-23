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Ростех

ОДК обсудила с руководителями отраслевых передовых инженерных школ направления развития

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ОДК-Сатурн
ОДК-Сатурн.
Источник изображения: Виктор Молодцов/Ростех

На площадке рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации прошло обсуждение фронтирных задач подготовки высококвалифицированных специалистов с руководителями передовых инженерных школ (ПИШ) из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Новосибирска, Самары и Омска.

Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» в Рыбинске стал площадкой для обмена опытом между вузами – участниками программы «Передовые инженерные школы». Руководители девяти ПИШ, с которыми активно сотрудничает ОДК, обсудили создание и развитие инновационной инфраструктуры и формирование научно-технических компетенций для решения фронтирных задач.

«Сейчас передовые инженерные школы развивают уникальные проекты, которые могут быть полезны для ОДК – от разработки технологий до создания инновационной продукции. Мы сотрудничаем с петербургским Политехом по проекту «Цифровой инжиниринг» и принимаем непосредственное участие в создании передовой инженерной школы на базе рыбинского университета РГАТУ. В рамках форума мы обсуждаем перспективы развития лабораторий и инфраструктуры передовых инженерных школ и задачи, которые мы можем решать совместно уже сейчас. Важно наладить механизм и формат взаимодействия, чтобы сократить сроки внедрения технологий», – отметил управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

В новом учебном году ПИШ рыбинского университета «Технологии двигателестроения» запускает образовательную программу «Инновационное машиностроение». Подготовка высококвалифицированных специалистов будет проводиться с учетом актуальных запросов индустриальных партнеров, в числе которых «ОДК-Сатурн».

«Тематика, с которой мы вошли в проект, – создание линейки газотурбинных двигателей для авиации и энергетики. Для реализации программы развития передовой инженерной школы «Технологии двигателестроения» и решения фронтирных задач у нас создан демонстрационный образец двигателя на 150 кгс и стенд для испытаний газотурбинных двигателей», – рассказал ректор РГАТУ имени П.А. Соловьева Валерий Кошкин.

Для реализации программы развития ПИШ в Рыбинске уже созданы семь дуальных лабораторий, объединяющих вуз и предприятия-партнеры. Например, лаборатория «Дендрит» ориентирована на аддитивные технологии, «ПромИТ» – на машинное обучение и роботизацию, а в «ПромТех» планируется изучать обработку сложнопрофильных деталей. Исследования и испытания двигателей, а также их узлов и элементов будут проводиться в лаборатории «Стенд».

Передовые инженерные школы развиваются в рамках одноименного федерального проекта. Госкорпорация Ростех участвует в нем с момента его запуска в 2022 году и в партнерстве с ведущими российскими вузами решает на базе ПИШ большой комплекс научно-практических задач, ведет перспективные исследования и НИОКР.

Ключевая цель ПИШ – подготовить новое поколение талантливых инженеров-конструкторов для высокотехнологичных отраслей экономики. Для этого Ростех вкладывает средства в материально-техническую базу вузов, разработку и реализацию программ дополнительного профобразования, исследовательскую деятельность.

В настоящее время при участии Ростеха открыто 15 передовых инженерных школ в ведущих российских вузах. Только в 2024 году в проект планируется инвестировать более 1 млрд рублей.

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ОДК УК
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