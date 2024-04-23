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ТАСС

Литва для усиления системы ПВО планирует передать Украине радары

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Лауринас Касчюнас
Лауринас Касчюнас.
Источник изображения: staticflickr.com

Глава Минобороны балтийской республики Лауринас Касчюнас сообщил, что в связке с зенитной ракетной системой "Пэтриот" и радары усилят возможности по охране воздушного пространства Украины

ВИЛЬНЮС, 22 апреля. /ТАСС/. Литва для более эффективной работы системы противовоздушной обороны (ПВО) передаст Украине радары. Об этом в эфире национального радио LRT заявил глава Минобороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

"В связке с передаваемой Германией Украине зенитной ракетной системой Patriot передаваемые нами радары усилят возможности по охране воздушного пространства Украины", - сказал он.

Детали готовящейся поставки министр не конкретизировал. "Нам известно, где их взять и как приобрести. Предстоит перераспределить финансовые ассигнования, и мы получим для Украины радары", - утверждал Касчюнас. Спецификацию этой техники и страну-изготовителя глава Минобороны не уточнил.

В январе Вильнюс сообщал, что за €126,7 млн закупает в Нидерландах контрбатарейные радары. Это были многофункциональные радарные системы артиллерийской наводки Thales GM200. Совместимы ли они с системами ПВО, не сообщается. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Нидерланды
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Thales
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