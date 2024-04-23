Войти
РИА Новости

"Ситуация тяжелая": украинский генерал рассказал, как Россия переиграла ВСУ

429
0
0
Генерал ВСУ Сергей Кривонос
Генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /

Генерал Кривонос: ВСУ потеряли лучших военных в Артемовске

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За два года боевых действий ВСУ потеряли лучших специалистов, используя их не по назначению, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

"Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", — сказал он.

Как отметил генерал, ВСУ потеряли самых лучших военных в Артемовске.

"Какой вывод мы можем из этого сделать? Каждый человек по своей специальности в армии должен использоваться по назначению, и когда мы людей меняем и бросаем в непонятные направления — это на каком-то коротком этапе решит вопрос, но не разрешит его в целом", — пояснил офицер.

Кривонос добавил, что сейчас ситуация на фронте очень напряженная, украинские военнослужащие жалуются на нехватку оружия, людей, правильно организованной разведки и огневого обеспечения. Положение ВСУ усугубляется тем, что Россия активно использует авиацию, беспилотники, а ее артиллерия работает круглосуточно, заявил генерал.

"Ситуация тяжелая, очень тяжелая", — подытожил он.

Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.12.2013
Строить – не ломать
18.09.2013
МАКС-2013: пестрая палитра дронов
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
09.08.2013
Внедрение инноваций в тыловое обеспечение войск: Ротный аэромобильный пункт полевого продовольственного снабжения войск на базе самолета-амфибии безаэродромного базирования
25.02.2013
Ядерного "слона" нельзя не заметить
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ