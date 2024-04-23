"Ситуация тяжелая": украинский генерал рассказал, как Россия переиграла ВСУ

Генерал Кривонос: ВСУ потеряли лучших военных в Артемовске

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За два года боевых действий ВСУ потеряли лучших специалистов, используя их не по назначению, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

"Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", — сказал он.

Как отметил генерал, ВСУ потеряли самых лучших военных в Артемовске.

"Какой вывод мы можем из этого сделать? Каждый человек по своей специальности в армии должен использоваться по назначению, и когда мы людей меняем и бросаем в непонятные направления — это на каком-то коротком этапе решит вопрос, но не разрешит его в целом", — пояснил офицер.

Кривонос добавил, что сейчас ситуация на фронте очень напряженная, украинские военнослужащие жалуются на нехватку оружия, людей, правильно организованной разведки и огневого обеспечения. Положение ВСУ усугубляется тем, что Россия активно использует авиацию, беспилотники, а ее артиллерия работает круглосуточно, заявил генерал.

"Ситуация тяжелая, очень тяжелая", — подытожил он.

Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.