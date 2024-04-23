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ТАСС

Роскосмос сможет продавать данные дистанционного зондирования Земли

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Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет госкорпорацию правом продавать данные ДЗЗ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет госкорпорацию "Роскосмос" правом продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребителям, в том числе органам государственной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Законом устанавливается, что Роскосмос будет предоставлять сведения из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и продуктов, созданных в результате обработки первичных данных посредством их геопривязки, радиометрической и геометрической коррекции. Исключения составит информация, получаемая с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения.

Все данные, копии и продукты, которые содержатся в федеральном фонде, предоставляются за плату. Отдельным потребителям они будут предоставляться безвозмездно, такие случаи определит правительство.

Кабмин также установит порядок передачи органами госвласти и подведомственными им предприятиями копий данных ДЗЗ для включения их в федеральный фонд. Данные и их копии, получаемые с негосударственных космических аппаратов, включаются в фонд в объеме передаваемых прав на использование и распоряжение ими.

Роскосмос будет ежегодно, до начала планирования закупок на очередной финансовый год, формировать заявки на предоставление данных и продуктов ДЗЗ на основании запросов государственных и муниципальных заказчиков. Если госкорпорация не сможет осуществить поставку, она должна будет своевременно уведомить заказчиков.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, принятые решения повлекут положительные социально-экономические, финансовые и иные последствия для Роскосмоса и ракетно-космической отрасли в целом. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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