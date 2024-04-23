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ТАСС

Сийярто считает, что мирная конференция по Украине без участия РФ лишена смысла

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что нельзя вести диалог только с одной из противоборствующих сторон

БУДАПЕШТ, 22 апреля. /ТАСС/. Проводить мирную конференцию об урегулировании конфликта на Украине без участия России бессмысленно, нельзя вести диалог только с одной из противоборствующих сторон. Уверенность в этом высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД и Минобороны стран Евросоюза в Люксембурге.

"Если мы будем обсуждать наши идеи мира только с одной из воюющих сторон, то это нам не поможет. За столом переговоров должны собраться все стороны, вовлеченные в военные действия, и тогда появится надежда, что мирная конференция может увенчаться успехом", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о намерении организовать в июне в Бюргенштоке конференцию по так называемой украинской формуле мира. В российском дипломатическом представительстве подтвердили, что "швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры по Украине без России бессмысленны и, по сути, являются "процессом впустую". 

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Венгрия
Люксембург
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Евросоюз
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