"Калашников" представит БПЛА СКАТ 350 М на международной встрече кураторов безопасности

Она пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М и барражирующий боеприпас "Куб" на XII международной встрече кураторов вопросов безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля, сообщили в пресс-службе концерна.

"Чрезвычайно важно, что наши изделия будут показаны руководителям международного уровня, высоким профессионалам в области безопасности, которые не просто напрямую влияют на принимаемые решения в своих странах, но и инициируют их. Поэтому для нас эта встреча - хорошая возможность продемонстрировать им наши новинки и предложить решения, на деле доказавшие свою эффективность, в том числе в боевых условиях", - приводят в пресс-службе слова президента концерна Алана Лушникова.

В "Калашникове" отметили, что беспилотник положительно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации, несмотря на относительно недавний опыт эксплуатации новинки, в частности СКАТ 350 М эффективно используется бойцами Росгвардии. Так с его помощью они обнаружили и ликвидировали ряд важных объектов Вооруженных сил Украины, например, РСЗО RM-70 Vampire и склады ГСМ.

Помимо СКАТ и "Куб", в экспозиции "Калашникова" будет также представлен широкий спектр около 20 наименований современных образцов боевого и гражданского стрелкового оружия, а также решения в области боевой экипировки.