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ТАСС

В России до конца 2025 года планируют запустить 10 метеоспутников

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Запуск метеоспутника
Запуск метеоспутника.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, этот запуск позволит достичь независимости от зарубежных космических данных

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. Планируемый до конца 2025 года запуск 10 метеорологических спутников позволит достичь независимости от зарубежных космических данных. Об этом заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков на коллегии ведомства, которая прошла в Центральной аэрологической обсерватории.

"До конца 2025 года ожидаем запуск еще 10 аппаратов в интересах Росгидромета. Вследствие приема в штатную эксплуатацию космического аппарата "Электро-Л" номер 4 создана крупнейшая в мире по охвату наблюдениями гидрометеорологическая система мониторинга Земли, покрывающая территорию от Атлантического до Тихого океана и весь Арктический регион. <...> Если к 2025 году план по запуску наших аппаратов в федеральной космической программе будет выполнен, мы будем практически независимы от зарубежных спутниковых данных", - сказал Шумаков.

По его словам, Росгидромет является заказчиком или созаказчиком всех спутников дистанционного зондирования Земли, создаваемых в рамках федеральной космической программы. Ведомство имеет собственную систему космического мониторинга окружающей среды.

"В 2023 году в интересах решения задач Росгидромета функционировала орбитальная группировка из 15 спутников. Среди них впервые в мире запущенные на высокоэллептическую орбиту два спутника серии "Арктика-М", мы уже имеем систему "Арктика-М". За прошедшие пять лет было запущено шесть метеорологических спутников, из них три аппарата в 2023 году. Это больше, чем в какой-либо из предыдущих годов. Следует отметить, что и в этом году наша группировка продолжит пополняться - уже запущены гидрометеорологический спутник "Метеор-М" и аппарат высокого разрешения "Ресурс-П", - добавил Шумаков. 

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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