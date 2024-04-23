Ставрополье выделит 20 млн рублей на создание производства дронов в регионе

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что производство позволит поддержать бойцов специальной военной операции

СТАВРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 20 млн рублей на создание производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Производство планируется организовать в Кочубеевском округе Ставрополья, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Глава края [Владимир Владимиров] поручил направить 20 млн рублей на создание аппаратов, которые способны эффективно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. <…> Также глава края поручил краевому министерству энергетики, промышленности и связи подготовить предложения для размещения в регионе предприятия по производству оборудования для радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что производство позволит поддержать бойцов специальной военной операции и создать новое направление производства в регионе. "Имея локализованное производство, получим возможность изготавливать оборудование с учетом реальных потребностей наших защитников. Помогать им всем необходимым - наш долг, и мы сделаем для этого все необходимое", - цитирует управление Владимирова.

В Кочубеевском округе Ставрополья ранее открыли школу пилотов по управлению дронами. В программу входят занятия по программированию, управлению и изготовлению беспилотников. Первый набор составил десять человек, в перспективе предусмотрено увеличение числа слушателей до 40 человек.