"Эффект для одной страны". Военный политолог о росте оборонных расходов

Военный политолог Кошкин: рост мировых военных расходов инициируют США
Рост общемировых военных расходов в 2023 году прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
Общемировые военные расходы выросли в 2023 году на 6,8% и достигли рекордного показателя за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
"Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", – говорится в отчете.
В десятку стран, потративших на военные расходы больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.
По данным SIPRI, самые большие расходы в этой сфере у США – 916 миллиардов долларов. Расходы России на оборону, по данным института, составили 109 миллиардов долларов.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что рост военных расходов обусловлен погружением мира в глобальный геополитический кризис.
Из всех этих кризисов именно США извлекают наибольшую выгоду, считает военный политолог.