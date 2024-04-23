"Эффект для одной страны". Военный политолог о росте оборонных расходов

Военный политолог Кошкин: рост мировых военных расходов инициируют США

Рост общемировых военных расходов в 2023 году прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

Общемировые военные расходы выросли в 2023 году на 6,8% и достигли рекордного показателя за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

"Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", – говорится в отчете.

В десятку стран, потративших на военные расходы больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

По данным SIPRI, самые большие расходы в этой сфере у США – 916 миллиардов долларов. Расходы России на оборону, по данным института, составили 109 миллиардов долларов.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что рост военных расходов обусловлен погружением мира в глобальный геополитический кризис.

"Мировое сообщество озабочено таким ростом, но при этом надо сказать, что он закономерен. Посмотрите, как весь мир спускается в мощнейший геополитический кризис. Кризис на Украине: против России весь коллективный Запад упирается, а США засыпают их деньгами. Ближневосточный кризис также на плечах США, здесь они хотят залить деньгами Израиль. США прекрасно понимают, что время уходит, и вливания мощнейшие должны быть в Тихоокеанский регион, чтобы создать своеобразное "азиатское НАТО". Только три этих кризиса явно требуют больших затрат", – сказал Андрей Кошкин.

Из всех этих кризисов именно США извлекают наибольшую выгоду, считает военный политолог.

"Все эти кризисы инициированы Соединенными Штатами. Посмотрите, какое мощнейшее перевооружение своих союзников в Европе производят США. Они заставили их утилизировать всю старую технику на Украине, и теперь они должны приобретать дорогостоящие комплексы для того, чтобы, в первую очередь, загрузить ВПК Соединенных Штатов Америки. То есть все конфликты, которые раздули США на планете, должны принести экономический эффект для них", – подчеркнул Кошкин.