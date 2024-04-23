Войти
РИА Новости

"Эффект для одной страны". Военный политолог о росте оборонных расходов

369
0
0
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

Военный политолог Кошкин: рост мировых военных расходов инициируют США

Рост общемировых военных расходов в 2023 году прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

Общемировые военные расходы выросли в 2023 году на 6,8% и достигли рекордного показателя за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

"Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", – говорится в отчете.

В десятку стран, потративших на военные расходы больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

По данным SIPRI, самые большие расходы в этой сфере у США – 916 миллиардов долларов. Расходы России на оборону, по данным института, составили 109 миллиардов долларов.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что рост военных расходов обусловлен погружением мира в глобальный геополитический кризис.

"Мировое сообщество озабочено таким ростом, но при этом надо сказать, что он закономерен. Посмотрите, как весь мир спускается в мощнейший геополитический кризис. Кризис на Украине: против России весь коллективный Запад упирается, а США засыпают их деньгами. Ближневосточный кризис также на плечах США, здесь они хотят залить деньгами Израиль. США прекрасно понимают, что время уходит, и вливания мощнейшие должны быть в Тихоокеанский регион, чтобы создать своеобразное "азиатское НАТО". Только три этих кризиса явно требуют больших затрат", – сказал Андрей Кошкин.

Из всех этих кризисов именно США извлекают наибольшую выгоду, считает военный политолог.

"Все эти кризисы инициированы Соединенными Штатами. Посмотрите, какое мощнейшее перевооружение своих союзников в Европе производят США. Они заставили их утилизировать всю старую технику на Украине, и теперь они должны приобретать дорогостоящие комплексы для того, чтобы, в первую очередь, загрузить ВПК Соединенных Штатов Америки. То есть все конфликты, которые раздули США на планете, должны принести экономический эффект для них", – подчеркнул Кошкин.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Франция
Япония
Компании
СИПРИ
Похожие новости
15.03.2022
В Стокгольмском институте назвали крупнейших экспортеров оружия в мире
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
17.06.2009
Зачет автоматом
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ