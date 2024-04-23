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Названа уникальная особенность российской системы РЭБ «Волнорез»

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС.

Полковник Матвийчук: система РЭБ «Волнорез» может менять частоты и глушить дроны

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» может менять частоты, находить нужные и с помощью этого глушить самые разные дроны, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что именно из-за этого другие страны пытаются скопировать систему.

«"Волнорез" — это противодронная система, которая имеет возможность постоянно менять частоты, глушить дроны. Многие станции работают на фиксированной частоте, но "Волнорез", по мере приближения дрона анализирует его, находит несущую частоту и глушит», — сказал Матвийчук.

Он отметил, что подход, используемый в случае российской противодроновой системы, достаточно энергоемкий, но показывает крайне высокую эффективность.

«Эта система также весьма труднореализуема, но России удалось достичь здесь успеха. Поэтому другие страны пытаются создать что-то похожее», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что «Волнорез» спас внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ. Он также помешал поразить оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
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