Defence 24: Россия модернизировала Т-80 и планирует возобновить его производство

В России модернизировали танк Т-80 до новейшего стандарта, пишет Defence 24. Теперь Москва планирует возобновить производство этих машин, но с другой конфигурацией и под другим названием. Кроме того, танк будет использоваться в качестве платформы для новой версии тяжелой огнеметной системы ТОС-1.

Предприятие "Омсктрансмаш", отвечающее, в частности, за ремонт и модернизацию танков семейства Т-80, подготовило очередную партию машин этого типа. Завод посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На заводе "Омсктрансмаш" модернизировали очередную партию танков Т-80Б и Т-80БВ до новейшего стандарта Т-80БВМ модели 2023 года. Эти машины, помимо всего прочего, получили броню, усиленную модульным комплексом динамической защиты "Реликт", хотя в качестве дополнительной защиты на некоторых участках корпуса этих танков устанавливаются меньшие модули более старого типа брони "Контакт-1". Кроме того, сверху танк защищен козырьком (также со встроенными модулями динамической защиты) и сетчатыми экранами.

Модернизирована также система управления огнем. Вместо старого комплекса 1А33 "Обь" с дневным прицелом, лазерным дальномером 1Г42 и ночным прицелом ТПН-3-49 была применена новая система управления огнем со встроенным прицелом "Сосна-У" или ПНМ-Т, которые имеют дневной и тепловизионный каналы и лазерный дальномер. Наряду с основным прицельным приспособлением расположен простой дневной прицел-дублёр.

Место командира не изменилась. Это по-прежнему простая вращающаяся башенка с дневным и ночным прибором наблюдения ТКН-3М "Кристалл" и станцией ЗУ-80 с крупнокалиберным пулеметом НСВТ, хотя теперь у командира имеется прибор, с помощью которого он может контролировать основное вооружение, а также дисплей тепловизионного канала прицела "Сосна-У" или "ПНМ-Т".

Программа модернизации предусматривала, что танки будут оснащены новыми системами связи в виде радиостанций "Р-168-25У-2 Акведук". Т-80БВМ также получили новую пушку 2А46М-4 с новой системой стабилизации вооружения и обозрения 2Е58. В данных машинах устанавливается модернизированная силовая установка, в которых газовая турбина ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л.с. заменена более современной ГТД-1250 мощностью 1250 л.с. Последняя была позаимствована из танка Т-80У. В прошлом году представители завода "Калужский двигатель" сообщили о планах возобновить производство моторов семейства ГТД, в том числе существующей версии 1250, а также модернизированных ГТД-1400 и 1500. Насколько данные заявления воплотились в жизнь, судить трудно.

Сколько экземпляров Т-80Б и Т-80БВ все еще остается в стратегических запасах РФ, неизвестно. Мы также не знаем, сколько машин русские способны отремонтировать и вернуть в строй. Зато известно, что будет предпринята попытка возобновить производство танков семейства Т-80. Информации о том, какое обозначение получит этот танк и какова будет его конфигурация, нет.

Кроме того, русские рассматривают возможность производства новой версии тяжелой огнеметной системы ТОС-1. В качестве платформы планируется использовать Т-80. Как уже ранее сообщало издание Defence24, Россия по-прежнему обладает большими запасами военной техники, унаследованными от СССР, а также значительным промышленным потенциалом. И Польша, и НАТО в целом не могут игнорировать эту угрозу и должны поддерживать обороняющуюся Украину.

Автор: Дамиан Ратка (Damian Ratka)