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Военное обозрение

«Хизбалла» опубликовала кадры поражения израильского многоцелевого БПЛА Hermes 450

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Источник изображения: topwar.ru

Ливанское шиитское движение "Хизбалла" ("Хезболлах") опубликовало кадры, на которых запечатлено поражение израильского многоцелевого разведывательного БПЛА Hermes 450. БПЛА этого типа предназначены для ведения наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки и поддержки коммуникаций в полевых условиях. Кроме того, по некоторым данным, Hermes 450 может снаряжаться ракетами "воздух-земля" и использоваться для нанесения точечных ударов.

Предположительно, сбитый над южными районами Ливана израильский беспилотник был сбит при помощи барражирующей зенитной ракеты иранского производства, известной под названием "Изделие-358".

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, в ответ на обстрелы израильской армией территорий Южного Ливана в результате чего "Хизбалла" несет некоторые потери в матчасти и личном составе, ливанцы обстреляли израильскую военную базу в Галилее, в результате чего ЦАХАЛ также понесла потери в военнослужащих и военной технике.

Ранее иракское движение "Катаиб Хезболлах" объявило о возобновлении атак против американского воинского контингента в Ираке. По информации западной прессы, обострение ситуации в регионе было спровоцировано отсутствием прогресса в переговорах по выводу военных армии США.

В частности, в заявлении движения утверждается, что началом новых атак является недавняя ракетная атака на американскую базу в Сирии, осуществленная с территории Ирака. "Катаиб Хезболлах" подчеркнуло, что в случае затягивания переговорного процесса по выводу американских войск из Ирака, атаки продолжатся.

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Страны
Ирак
Ливан
Сирия
США
Продукция
Hermes 450
Проекты
БПЛА
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