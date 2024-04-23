ВВС Нигерии получат первую партию самолетов М-346 до конца 2024 года

Третий из шести поставленных ВВС Италии самолетов Alenia Aermacchi М-346 Master (новый бортовой номер 61-01, серийный военный номер CSX55154). 03.02.2014 (с).

ЦАМТО, 22 апреля. Командование ВВС Нигерии к концу 2024 года намерено пополнить авиапарк за счет поставки первых шести усовершенствованных учебно-тренировочных / легких ударных самолетов М-346 производства итальянской группы Leonardo.

Как сообщило на своем сайте командование ВВС Нигерии, вице-президент по маркетингу и продажам регионального подразделения Leonardo Aircraft Клаудио Себатино во время состоявшегося 17 апреля визита в Нигерию подтвердил на переговорах с руководством ВВС страны, что самолеты будут доставлены в оговоренные сроки.

При этом потребуется дальнейшее взаимодействие между ВВС Нигерии и Leonardo для завершения других аспектов проекта, включая начало подготовки пилотов и технического персонала.

Предположительно, подготовка пилотов будет проходить в Международной летной школе Leonardo (IFTS) в Италии, где компания уже обучает шведских, британских, немецких и катарских пилотов.

Как сообщал ЦАМТО, хотя слухи о приобретении ВВС Нигерии M-346 распространялись с 2021 года, официальное подтверждение закупки 24 самолетов появились только в 2023 году. M-346 планируется применять для ведения разведки, непосредственной авиационной поддержки, подготовки пилотов. Тем не менее, какая версия будет поставлена ВВС Нигерии, пока не известно. Ожидается, что самолеты будут доставлены в Нигерию четырьмя траншами по 6 ед. в каждом. Контракт с Leonardo включает как минимум 25-летнее соглашение о техническом обслуживании и поддержке самолетов.

Многоцелевая версия УТС M-346 была впервые представлена на Международном авиасалоне в Фарнборо в 2016 году. Самолет оснащен широким спектром систем обнаружения и вооружением для ведения разведки, непосредственной авиационной поддержки и перехвата воздушных целей.

На борту M-346FA установлена разработанная Leonardo версия многорежимной РЛС Grifo. Самолет оснащен комплексом самообороны DASS (Defensive Aids Sub-System), интегрированной системой связи и тактическим каналом передачи данных (TDL).

Самолет M-346FA может нести различные боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Среди интегрированных систем вооружения: УР IRIS-T и AIM-9 класса "воздух-воздух", 12,7-мм пулемет, бомбы с лазерным наведением GBU-12 и GBU-49, боеприпасы JDAM (Joint Direct Attack Munitions), ракеты "Бримстоун" и "Марте ER", бомбы малого диаметра и разведывательный контейнер RecceLite.