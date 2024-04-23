"Узнать подробности". Туска озадачили "массивные" слова Дуды о ЯО в Польше

Туск признался, что "не совсем понял" слова Дуды о размещении ЯО в Польше
МОСКВА, 22 апреля/ Радио Sputnik. Премьер-министр Польши Дональд Туск встревожен словами президента Анджея Дуды о возможном размещении в стране ядерного оружия, пишет польский интернет-портал onet.pl.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности властей страны дать согласие на размещение на территории республики элементов американского ядерного оружия.
Глава польского правительства на пресс-конференции подчеркнул, что заявление Дуды о возможном размещении ЯО в Польше имеет для страны большую важность.
Авторы материала отмечают, что этими словами Туск дал понять, что заявление Дуды не обсуждалось с членами правительства.
Ранее радио Sputnik писало, как в Кремле отреагировали на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше.