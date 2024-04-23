"Узнать подробности". Туска озадачили "массивные" слова Дуды о ЯО в Польше

Туск признался, что "не совсем понял" слова Дуды о размещении ЯО в Польше

МОСКВА, 22 апреля/ Радио Sputnik. Премьер-министр Польши Дональд Туск встревожен словами президента Анджея Дуды о возможном размещении в стране ядерного оружия, пишет польский интернет-портал onet.pl.

Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности властей страны дать согласие на размещение на территории республики элементов американского ядерного оружия.

"Я с нетерпением жду встречи с господином президентом, потому что речь идет о польской безопасности. Я должен хорошо понять намерения господина президента", – цитирует Туска портал.

Глава польского правительства на пресс-конференции подчеркнул, что заявление Дуды о возможном размещении ЯО в Польше имеет для страны большую важность.

"Я очень хочу, чтобы Польша была в безопасности, вооружена, но я также хотел бы, чтобы возможные инициативы были очень хорошо подготовлены людьми, ответственными за это, чтобы у всех нас было убеждение, что мы этого хотим", – сказал премьер-министр.

Авторы материала отмечают, что этими словами Туск дал понять, что заявление Дуды не обсуждалось с членами правительства.

"Эта идея очень массивная и очень серьезная. Я должен знать все обстоятельства, которые побудили господина президента сделать это заявление", – добавил польский премьер.

Ранее радио Sputnik писало, как в Кремле отреагировали на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше.