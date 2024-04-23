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ТАСС

Эксперт назвал полученный в ходе СВО опыт преимуществом РФ перед НАТО

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Боевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

По мнению эксперта вашингтонского Института по изучению войны Джорджа Барроса, спецоперация может привести к резкому "повышению производительности оборонной промышленности России, сделав ее вооруженные силы гораздо более мощными в считанные годы"

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России получили преимущество перед войсками Североатлантического альянса (НАТО), поскольку приобрели уникальный боевой опыт в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение высказал газете New York Post эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.

"Ни одна из стран НАТО не имеет боевого опыта, подобного тому, который российские вооруженные силы сейчас приобретают на Украине", - приводит издание слова Барроса. Кроме того, ход СВО продемонстрировал, что "лучшие западные умы не обладают подходящей военной доктриной или технологическими решениями, которые позволили бы понять, как восстановить положение Украины на поле боя", добавил он.

Газета также отмечает, что спецоперация может привести к резкому "повышению производительности оборонной промышленности России, сделав ее вооруженные силы гораздо более мощными в считанные годы".

С начала года украинские власти неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядов. Киев просит союзников увеличить и ускорить поставки вооружений, а также пытается переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные страны, которые после начала Россией СВО многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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NATO
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