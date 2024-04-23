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ТАСС

На Украине заявили о неэффективности переданных Западом систем перед средствами РЭБ РФ

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Горящий танк Abrams подразделений ВСУ, уничтоженный ударом FPV-дрона
Горящий танк Abrams подразделений ВСУ, уничтоженный ударом FPV-дрона.
Источник изображения: Telegram/Владимир Сальдо

Руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская подчеркнула, что эффективность определяется в реальных боевых условиях, а не на "условном полигоне в Техасе"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Большинство систем, которые Запад передал Киеву, в реальных боевых условиях оказались неэффективны из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), являющихся одними из лучших в мире. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Не в обиду нашим партнерам. Большинство их систем проявили себя плохо", - приводит слова Берлинской издание "Страна".

Она подчеркнула, что эффективность определяется в реальных боевых условиях, а не на "условном полигоне в Техасе". "Когда приехали сюда определенные системы, не буду называть какие, они просто падают от российских средств РЭБ. Снаряды определенные не долетают, определенные ракеты с определенной навигацией. Подавление происходит российскими системами. Почему? Потому что у россиян объективно одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире", - сказала Берлинская.

Ранее о превосходстве российских военных в сфере радиоэлектронной борьбы писали аналитики газеты The New York Times. 

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Германия
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Украина
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