На Украине заявили о неэффективности переданных Западом систем перед средствами РЭБ РФ

Руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская подчеркнула, что эффективность определяется в реальных боевых условиях, а не на "условном полигоне в Техасе"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Большинство систем, которые Запад передал Киеву, в реальных боевых условиях оказались неэффективны из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), являющихся одними из лучших в мире. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Не в обиду нашим партнерам. Большинство их систем проявили себя плохо", - приводит слова Берлинской издание "Страна".

Она подчеркнула, что эффективность определяется в реальных боевых условиях, а не на "условном полигоне в Техасе". "Когда приехали сюда определенные системы, не буду называть какие, они просто падают от российских средств РЭБ. Снаряды определенные не долетают, определенные ракеты с определенной навигацией. Подавление происходит российскими системами. Почему? Потому что у россиян объективно одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире", - сказала Берлинская.

Ранее о превосходстве российских военных в сфере радиоэлектронной борьбы писали аналитики газеты The New York Times.