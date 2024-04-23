В НАТО приветствуют соглашение между Азербайджаном и Арменией по Алма-Атинской декларации 1991 года

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Несколько дней назад пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщала, что представители Баку и Еревана пришли к консенсусу касательно делимитации границы двух государств и договорились завершить работу по подготовке соответствующего проекта до 1 июля текущего года.

В основу будущего разграничения должна лечь Алма-Атинская декларация 1991 года.

Стоит отметить, что о вышеупомянутом решении уже успели одобрительно высказаться сразу несколько западных чиновников. Так, глава Евросовета Шарль Мишель написал у себя в соцсети, что делимитация границ на основании Алма-Атинской декларации станет ключевым моментом в соблюдении территориальной целостности обеих стран.

Аналогичного мнения придерживаются и в НАТО. В частности, спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал, что в альянсе приветствуют достигнутое Ереваном и Баку соглашение, также назвав его ключевым принципом соблюдения территориальной целостности.

Стоит добавить, что некоторые эксперты считают неслучайным готовность премьера Армении Никола Пашиняна проводить делимитацию именно на основе Алма-Атинской декларации. По их мнению, таким образом он пытается снять с себя ответственность за бездействие в ходе прошлогодних событий в Нагорном Карабахе, сославшись на признанную ранее территориальную целостность Азербайджана.