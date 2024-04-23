Войти
Военное обозрение

Применение аэрозольной завесы российской армией обеспечило результативное продвижение в Белогоровке

461
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Российской Федерации применили аэрозольную завесу, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений в населенном пункте Белогоровка. Это следует из сообщений российских военных источников.

Как следует из сообщений, подразделения российской армии после применения аэрозольной завесы смогли занять несколько опорных пунктов ВСУ, которые ранее контролировались противником. Таким образом, было обеспечено продвижение к населенному пункту на более близкое расстояние, если учесть, что занятые новые позиции находятся прямо на подступах к Белогоровке.

Напомним, что аэрозольной завесой называют образование маскирующего аэрозоля, которое скрывает объект от предполагаемых субъектов нападения. В данном случае аэрозольная завеса позволила нашим войскам скрытно приблизиться к позициям противника.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Бои у Белогоровки на Краснолиманском направлении идут давно. Здесь находится довольно многочисленная и активная группировка сил и средств противника, что достаточно затрудняет действия российских подразделений по штурму населенного пункта. Тем не менее, и на этом участке фронта положение украинских формирований стремительно ухудшается.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим оказывается не в состоянии одновременно сдерживать натиск российских войск сразу на нескольких «горячих» направлениях, учитывая, что и на других участках фронта – Артемовском, Авдеевском, Марьинском, Ореховском, Купянском, ситуация для украинской армии оказывается едва ли не более худшей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.10.2006
"Проблемные вопросы" по проекту самолета Ан-70 будут рассмотрены в декабре.
25.10.2006
ВС России не заинтересованы в закупках самолета Ан-70, заявил Фрадков
25.10.2006
Россия и Украина планируют сотрудничать в проекте возобновления серийного производства самолета Ан-124
09.10.2006
Мы довольны российским оружием, находящимся на вооружении нашей армии, - министр обороны Греции
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
23.08.2006
Новое качество ВВС
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ