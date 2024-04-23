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ЦАМТО

В ОСК прошло обучение по защите информации при выполнении ГОЗ

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Стенд Объединенной судостроительной корпорации
Стенд Объединенной судостроительной корпорации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 22 апреля. Департамент безопасности АО "ОСК" провел обучение инженеров-конструкторов и строителей предприятий корпорации по вопросам защиты информации в ходе создания кораблей для Военно-морского флота.

В рамках обучения рассматривались вопросы планирования, разработки и реализации требований нормативных документов по защите информации ограниченного доступа при выполнении государственного оборонного заказа. По итогам обучения 25 работников корпорации получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Также представители предприятий ОСК, Минобороны и ФСТЭК приняли участие в семинаре, где обсудили пути решения проблемных вопросов по защите информации на всех стадиях жизненных циклов кораблей, обменялись накопленным опытом.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в учебном центре АНО ДПО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" и в офисе АО "ОСК" с участием представителей Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу, Генерального штаба ВС РФ и Главного штаба ВМФ.

Обучение работников предприятий ОСК вопросам защиты информации в ходе создания кораблей проводится с 2021 года. За это время квалификацию повысили около 100 работников из 21 предприятия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
Гособоронзаказ
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