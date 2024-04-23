Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации пониманием молодежью технологий

По словам президента Украины, необходимость отправлять в бой молодых граждан обусловлена "современностью" войны

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Молодежь Украины должна участвовать в боевых действиях, потому что она лучше разбирается в современных технологиях, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Более молодые люди сейчас нужны, потому что более современная война. Не только физическое состояние, но и люди, которые ориентируются в технологиях. Операторы дронов, технологии, киберзащита и так далее. В любом случае мы должны понимать, что новое поколение ориентируется в технологиях намного быстрее", - сказал Зеленский в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу, отвечая на вопрос, почему он подписал закон о снижении возраста мобилизованных.

При этом президент Украины пожелал молодежи Франции "только мира".

"Я многое хотел бы сказать молодым людям во Франции. <...> Я не хочу просить молодых людей сделать многое для нас, <...> прошу просто поддержать Украину. Это первое. А второе - очень просто: я желаю молодежи Франции только мира", - сказал Зеленский.

2 апреля он подписал серию законов о военной службе, снижающих возраст мобилизованных с 27 до 25 лет, устраняющих категорию ограниченно годных, а также устанавливающих правила работы электронного кабинета, который в будущем может использоваться для рассылки электронных повесток.