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Интерфакс-АВН

Объем расходов на оборонные нужды в мире увеличился в 2023 году на 6,8%, до $2,443 трлн - СИПРИ

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Стокгольм
Стокгольм.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Общий объем расходов в мире на оборонные нужды в 2023 году вырос на 6,8% по сравнению с 2022 годом, превысив отметку в $2,4 трлн, говорится в распространенном в понедельник докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).

"Военные расходы росли девятый год подряд - до рекордного уровня $2,443 трлн. Впервые с 2009 года военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определенных СИПРИ, причем особенно значительный рост зафиксировали в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке", - говорится в нем.

Это самый высокий рост глобальных военных расходов, зафиксированный с 2009 года, подчеркивается в докладе.

Военные расходы России в 2023 году по оценкам СИПРИ составили $109 млрд, увеличившись на 24% по сравнению с показателями в 2022 году. Это позволило РФ занять третье место в составленном СИПРИ перечне стран с самыми большими расходами на оборону.

Украина заняла восьмое место по величине расходов: они возросли на 51% - до $64,8 млрд. Однако в докладе отмечается, что в течение года Украина получила не менее $35 млрд военной помощи, в том числе $25,4 млрд от США.

Военные расходы США в минувшем году выросли на 2,3%, достигнув $916 млрд, что является самым большим показателем в мире. Доля оборонных расходов США составила 68% от общих военных расходов НАТО.

СИПРИ сообщает, что и большинство европейских членов НАТО в 2023 году увеличили оборонные расходы, а также, что 11 из 31 члена либо достигли, либо превзошли планку по уровню трат на оборону, установленную в районе 2% от ВВП.

Китай занял второе место в мире по расходам на оборону: он выделил на военные нужды в 2023 году порядка $296 млрд. Это на 6% выше, чем в 2022 году. Япония нарастила их на 11% - до $50,2 млрд.

СИПРИ отмечает, что "война и напряженность на Ближнем Востоке способствуют крупнейшему увеличению расходов за последнее десятилетие". Так, по оценкам, в 2023 году военные расходы в странах на Ближнем Востоке увеличились на 9% - до $200 млрд. Лидерами являются Саудовская Аравия ($75,8 млрд, рост на 4,3%) и Израиль ($27,5 млрд, рост на 24%). На четвертом месте - Иран, потративший $10,3 млрд за 2023 год.

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Израиль
Иран
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Япония
Компании
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