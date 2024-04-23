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Военное обозрение

Немецкая пресса: Германия сорвала поставки на Украину бронеавтомобилей MRAP с усиленной противоминной защитой

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Источник изображения: topwar.ru

Германия оставила украинскую армию без бронемашин MRAP, сорвав их поставку. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на немецкое издание Bild.

Германия должна была поставить Украине порядка 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой. Соответствующий контракт был заключен с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Стоимость соглашения — 315 млн евро, сделка оплачивается немецким правительством. Поставки бронеавтомобилей должны были начаться в январе 2024 года, но до сих пор ни одной машины ВСУ не увидели.

Как пояснили в FFG, с поставками автомобилей MRAP возникли объективные проблемы. Как оказалось, компания не производит данные бронеавтомобили, а просто собирает их на своих мощностях из поступающих из США машинокомплектов. А тут еще и лицензия на экспорт американской продукции закончилась, да и с сертификацией противоминной защиты проблемы. К тому же план по поставкам на этот год сократили с 400 машин до 100.

Впрочем, немцы обещают наладить отправку броневиков на Украину уже в мае или июне, поставив все машины до конца текущего года. От каких именно MRAP идет речь, пока неясно, ранее Германия поставила Украине неприспособленные к боевым действиям бронемашины, да еще и закупленные по завышенным ценам. Речь шла о FFG APC, являющихся лицензионной копией американской бронемашины BATT UMG.

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