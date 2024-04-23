Франция предлагает Испании и Великобритании совместно приобрести новый УТС

Учебно-боевые самолеты Alpha Jet E ВВС Катара во время репетиции военного парада 11.12.2017. На замену шести самолетам Alpha Jet E Катар заказал девять учебно-боевых самолетов ВАЕ Systems Hawk AJT.

ЦАМТО, 22 апреля. Франция подняла вопрос о возможности разработки или совместного приобретения нового модульного усовершенствованного учебно-тренировочного самолета вместе с Испанией и Великобританией.

Как сообщает Janes.com, выступая в Национальной ассамблее 16 апреля, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что, поскольку срок службы французских самолетов "Альфа Джет" производства Dassault/Dornier приближается к завершению, ВВС страны рассматривают замену парка данных машин с возможностью связать проект с аналогичными проектами двух европейских соседей.

По словам министра, все решения возможны и изучаются, чтобы с 2032 года получить модульный самолет (прим.ЦАМТО: вероятно, имеется ввиду возможность оснащения базовой версии самолета некоторыми системами собственного производства), который отвечает не только текущим потребностям, но и будет соответствовать требованиям в рамках концепции создания "Перспективной боевой авиационной системы" (англ. FCAS – Future Combat Air System / фр. SCAF – Systeme de Combat Aerien du Futur) и ее пилотируемого компонента NGF (New Generation Fighter).

Напомним, что Министерство обороны Испании приступило к выбору нового реактивного учебно-тренировочного самолета углубленной летной подготовки для замены устаревших CASA-101EB и SF-5M еще в 2021 году. Тем не менее, с тех пор о каком либо продвижении проекта в прессе не сообщалось.

Известно, что южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) с 2018 года предлагала ВВС Испании УТС углубленной подготовки T-50 "Голден игл". Представитель ВВС Испании 20 января 2021 года заявил, что о намерении принять участие в конкурсе выразили испанское подразделение Airbus с перспективным УТС AFJT (Airbus Future Jet Trainer) и итальянская Leonardo с M-346 "Мастер".