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Латвия приняла решение присоединиться к так называемой «коалиции ПВО» и внести свой вклад в противовоздушную оборону Украины. Как заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, Рига поставит Киеву зенитные комплексы.

Латвия готова поправить ситуацию с системами ПВО на вооружении украинской армии и поставить ВСУ некоторое количество зенитных комплексов. А поскольку у латвийской армии комплексов Patriot на вооружении нет, то украинцы получат зенитные системы малой дальности. Какие именно, Спрудс не рассказал, но отметил, что речь идет о «более широком спектре» средств ПВО.

Латвия тоже внесет свой вклад активами ПВО

— заявил министр.

Стоит отметить, что на вооружении ВВС Латвии, к которым относится и ПВО, в основном стоят переносные зенитные ракетные комплексы западного производства, например шведские RBS 70. То есть все то, что у Киева и так имеется. Зеленскому срочно нужны комплексы, способные поражать российские ракеты и дроны на большой дальности, а ему суют ПЗРК.

Впрочем, у Латвии есть шанс дать Украине то, что она хочет. Все дело в том, что в прошлом году Латвия и Эстония заключили соглашение с Германией о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Потенциально поставка должна пройти в этом году, по крайней мере, такое желание выразили обе республики. Количество заказанных пусковых установок не разглашается, но одну-две можно передать Киеву. Только на это Латвия не пойдет, потому что «самим нужно».