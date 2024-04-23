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ТАСС

На Восточном может появиться инфраструктура для стартов возвращаемой "Короны"

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Глава Роскосмоса Юрий Борисов напомнил, что эту ракету разрабатывает ГРЦ Макеева

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Инфраструктура для перспективной возвращаемой ракеты-носителя "Корона" может появиться на космодроме Восточный. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на открытии программы предварительной подготовки космонавтов, созданной Московским авиационным институтом (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Думаю, что в будущем, возможно, мы "приземлим" туда (на Восточный - прим. ТАСС) и "Корону" - это ракета, которую у нас разрабатывает ГРЦ Макеева", - сказал Борисов.

В феврале 2023 года гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщал, что предприятие приступит к научно-исследовательским работам по созданию возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона" в этом году. По его словам, ракета будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения - до 100 раз.

"Корона" сможет не только выводить грузы, но и возвращать их на Землю, а также использоваться для дозаправки и ремонта объектов на орбите. Для пусков и посадки предполагается использовать упрощенную стартово-посадочную площадку и безлюдную систему заправки. Стартовая масса ракеты будет составлять около 300 тонн, масса доставляемой на орбиту полезной нагрузки - до 6 тонн в случае пуска с территории РФ. 

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Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
МАИ
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Борисов Юрий
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