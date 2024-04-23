МАИ и ЦПК запустили первую в России программу предварительной подготовки в космонавты

В институте уточнили, что подача заявок стартует 1 сентября, а обучение продлится 10 месяцев

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) открыл первую в России программу подготовки к поступлению в отряд космонавтов для студентов и сотрудников института, передает корреспондент ТАСС.

"Это должен быть осознанный выбор, потому что в космонавтику приходят не на один день, не на два. <…> Нужно настраиваться - кто хочет связать себя с этой деятельностью - на серьезную подготовку", - сказал глава Роскосмоса Юрий Борисов на торжественной церемонии открытия программы.

По его словам, сотрудничество госкорпорации с МАИ сейчас очень актуально - институт активно участвует в разработке и создании перспективной Российской орбитальной станции, а в будущем будет привлечен к ее эксплуатации.

В институте уточнили, что в команду программы входят более 20 экспертов МАИ и ЦПК - с помощью специальной системы тестирования они смогут определить пригодность студентов и сотрудников института к поступлению в отряд по более чем 100 критериям. Подача заявок стартует 1 сентября этого года, обучение продлится 10 месяцев - до конца июня 2025 года.

О планах запустить первую в РФ такую программу ТАСС сообщили в пресс-службе института в марте.