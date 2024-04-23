Bloomberg: новая помощь Украине от США едва ли может переломить ход конфликта

По данным агентства, новая помощь стала "спасательным кругом" для Вооруженных сил Украины

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи Украине, который поддержала Палата представителей Конгресса США, вряд ли позволит Киеву коренным образом изменить обстановку на поле боя. Такую оценку выразило агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что новая помощь стала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "спасательным кругом", но сама по себе ситуация на поле боя не изменится. По мнению научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, которое приводит Bloomberg, Киеву потребуются дополнительные поставки американского вооружения, если он рассчитывает на нечто большее, чем просто замедлить темпы наступления российских войск. Однако выделение еще одного пакета помощи Украине в 2025 году или позже станет "непростой задачей" для США из-за противодействия республиканцев в Конгрессе, полагает специалист.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд. Теперь документ должен рассмотреть Сенат, после чего он поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.