Войти
Lenta.ru

Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

368
0
-1
Фото: Bobby Yip / Reuters
Фото: Bobby Yip / Reuters.

Forrester: разработанные для ИИ ПК бесполезны для большинства пользователей

Аналитики Forrester Research скептически оценили вероятность роста рынка компьютеров из-за интереса потребителей к искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет.

Специалисты аналитической компании возразили экспертам, которые назвали ИИ основным драйвером роста на рынке компьютеров. В том числе аналитикам IDC, которые в конце 2023 года заявили, что продажи ПК вырастут из-за искусственного интеллекта.

В Forrester Research отметили, что сейчас на рынке есть порядка 50 моделей компьютеров, разработанных специально для работы с ИИ. Однако для большей части потребителей они бесполезны. «До сих пор не существует "суперприложения" для рядового специалиста», — заметили эксперты.

По их словам, возможности ИИ поражают, однако инженеры и программисты пока не придумали, как использовать новые технологии обычному сотруднику с рядовыми задачами. Также в Forrester Research подчеркнули, что дорогие ИИ-компьютеры точно не стоят денег, которые за них просят.

Ранее журналисты издания The Register рассказали, что мировой рынок компьютеров начал восстанавливаться вместе с ростом цен. Одной из причин роста эксперты назвали интерес к технологиям искусственного интеллекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
03.07.2008
В интересах ГПВ - 2015. Испытания нового российского истребителя идут успешно
22.04.2008
Полет конструкторской мысли
13.08.2007
Неутомим, бесстрастен, вооружен и опасен
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
09.06.2007
6 июня 2007 г. в Минэкономразвития России состоялось заседание Экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам
18.05.2007
Индия провела испытания системы тактической разведки
12.03.2007
Таинственное пятое поколение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ