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На атомной электростанции Циньшань в провинции Чжэцзян в Китае впервые налажено массовое производство радиоактивного изотопа углерод-14. Теперь страна способна самостоятельно удовлетворить внутренний спрос на данный материал, не прибегая к его закупкам за рубежом.

Об этом сообщается в газете China Science Daily.

В материале говорится, что теперь АЭС Циньшань способна выпускать достаточно изотопа, чтобы хватила всем его китайским потребителям. Углерод-14 обычно используют для научных и медицинских целей. С его помощью решается широкий спектр задач – от обнаружения бактериальных инфекций до мониторинга качества воды.

Ожидается, что ежегодно можно будет производить около 150 кюри изотопов углерода-14

- заявил генеральный директор предприятия Шан Сянхэ.

Согласно информации Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в структуру которой входит электростанция, углерод-14 поступит на рынок в текущем году.

Ранее КНР целиком зависела от импорта данного материала из различных стран, включая Россию. Также его поставляли Канада, Австралия и ЮАР.

Поставки углерода-14 в Китай почти полностью зависят от импорта, цена высока, а поставки не гарантированы

- сказано в статье.

Одновременно в Циньшане создается усовершенствованная установка по производству радиоактивных изотопов иттрий-90 и лютеций-177, которые также применяются в медицине.

До последнего времени примерно 90 процентов медицинских изотопов Китаю приходилось закупать за рубежом.