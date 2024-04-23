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На атомной электростанции Циньшань в провинции Чжэцзян в Китае впервые налажено массовое производство радиоактивного изотопа углерод-14. Теперь страна способна самостоятельно удовлетворить внутренний спрос на данный материал, не прибегая к его закупкам за рубежом.
Об этом сообщается в газете China Science Daily.
В материале говорится, что теперь АЭС Циньшань способна выпускать достаточно изотопа, чтобы хватила всем его китайским потребителям. Углерод-14 обычно используют для научных и медицинских целей. С его помощью решается широкий спектр задач – от обнаружения бактериальных инфекций до мониторинга качества воды.
- заявил генеральный директор предприятия Шан Сянхэ.
Согласно информации Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в структуру которой входит электростанция, углерод-14 поступит на рынок в текущем году.
Ранее КНР целиком зависела от импорта данного материала из различных стран, включая Россию. Также его поставляли Канада, Австралия и ЮАР.
- сказано в статье.
Одновременно в Циньшане создается усовершенствованная установка по производству радиоактивных изотопов иттрий-90 и лютеций-177, которые также применяются в медицине.
До последнего времени примерно 90 процентов медицинских изотопов Китаю приходилось закупать за рубежом.