Войти
Военное обозрение

The Times of Israel: Израиль для удара по Ирану использовал полутонную сверхзвуковую ракету «Рэмпейдж»

411
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ходе недавнего удара Израиля по Ирану была использована сверхзвуковая ракета большой дальности, и, по-видимому, это была ракета «Рэмпейдж» класса «воздух-земля», сообщает израильское издание The Times of Israel.

Официальные лица США заявили, что Израиль нанес ракетный удар по военной базе недалеко от города Исфахан в пятницу. Израиль не подтвердил сообщения, в то время как в Иране заявили о незначительном ущербе.

Хотя точно пока не известно, какое оружие использовалось при ударе, The Times of Israel пишет, что, согласно фотоизображениям и ущербу от удара, можно сказать, что это была именно ракета «Рэмпейдж».

Ракета «Рэмпейдж» была разработана компанией Israel Aerospace Industries (IAI) для использования против таких целей, как центры связи и командования, базы ВВС, центры технического обслуживания и критическая инфраструктура.

Согласно данным на официальном сайте компании, эта ракета весит 1250 фунтов (567 килограмм) и является «высокоточным ударным оружием большой дальности класса «воздух-земля» без самонаведения». Она способна лететь со скоростью 1250 миль в час (более 2 000 км) и имеет дальность действия до 190 миль (более 300 км).

Напомним, что ирано-израильские отношения, если их так можно назвать, сильно обострились после нанесения Израилем удара по иранскому консульству в Сирии 1 апреля. В ответ на это Иран атаковал Израиль более 300 ракетами и дронами в ночь на 14 апреля. А 19 апреля появилась информация, что Израиль в ответ нанес удар по военному объекту в иранском городе Исфахане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Компании
IAI
Похожие новости
17.09.2010
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Израилем — аудит от Jane’s
01.07.2010
Израиль не хочет передавать России современные беспилотные технологии
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
16.07.2009
Израиль и США испытают противоракетное вооружение в Тихом океане
08.04.2009
Израиль успешно перехватил условную иранскую ракету
22.12.2008
Беспилотники столкнули израильские министерства. Минобороны и МИД поссорились из-за контракта для России
23.04.2008
Пекин становится крупнейшим экспортером оружия за счет приобретенных у Москвы технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 18:44
  • 990
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 16:49
  • 19
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 23.04 13:01
  • 2705
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 00:32
  • 114
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ